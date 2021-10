Miss Allie: Aus Scheisse wird Gold

Wer Schubladen braucht, sollte für Miss Allie eine sehr große aufmachen, changiert sie doch spielerisch zwischen wunderschönen Popsongs und klassischem Liedermachen. Zutiefst authentisch und mit sympathischer Entschlossenheit spielt sie sich in die Herzen einer neuen Generation. Auch in ihrem neuen Programm „Aus Scheiße wird Gold“ rücken bei Miss Allie die besonderen, intensiven Momente im alltäglichen Auf und Ab des Lebens ins Zentrum. Sie spürt diese Erlebnisse überall auf, nimmt sie liebevoll bis spöttisch an die Hand und stellt sie mit ganz eigenem Charme und Humor ins Rampenlicht. Und am Ende bleibt immer die schlagfertige, emotionale Singer-Songwriterin Miss Allie, die einfach da ist, Musik macht und strahlt.