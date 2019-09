Matthias Egersdörfer: Ein Ding der Unmöglichkeit

- Geboren: 1969

- lebt in Fürth in Mittelfranken

- Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft, Philosophie

- Ausbildung zum Medienberater

- erste Bühnenerfahrung ab 1993 beim Improtheater und in kleineren Ensembles

- Erstes Soloprogramm„Der Alleinunterhalter“ (2004)

- Sänger der Combo „Fast Zu Fürth

- 2015 Preisträger des Österreichischen Kabarettpreises.