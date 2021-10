Mathias Tretter: Sittenstrolch

Die Moral ist in Deutschland so gut bewacht wie nie zuvor. Welch ein fantastisches Klima für Satire! Selten war ein Sittenstrolch so notwendig wie heute! Mathias Tretter schlängelt sich durch die Welten der Moralapostel unserer Zeit. Wir ahnen: Das kann heiter werden! Beim 3satFestival präsentiert Mathias Tretter 45 Minuten aus seinem neuen Solo-Programm „Sittenstrolch“, ein Programm, über das er selbst sagt: „Mein siebtes Solo-Programm. Das erste mit Humor.“