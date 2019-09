Katie Freudenschuss: Einfach Compli-Katie!

Wer so vieles ist wie Katie Freudenschuss, der kann schon mal in die eine oder andere Identitätskrise geraten. Wer so talentiert und kreativ ist wie sie, kann daraus aber auch ein wunderbares Bühnenprogramm machen! Natürlich geht es darin nicht nur um Katie selbst: Als große Menschenversteherin blickt sie nicht nur hinter die Mauern des Weißen Hauses, sondern verrät auch, wie man mit wenigen Klicks die Welt retten kann.