HG.Butzko: echt jetzt

Seinen Stil bezeichnet er selbst als "Kumpelkabarett" oder "Thekengespräch mit Publikum", was sicherlich an seiner Herkunft liegt. Denn aufgewachsen ist HG.Butzko im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke, gegenüber des Stadions. Zitat: "Was Konrad Lorenz für die Gänse ist, ist Schalke für mich.