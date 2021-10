die feisten: Jetzt

Zwei Jungs im besten Alter feiern ihren zweiten Frühling, und das nicht irgendwann, sondern Jetzt. Die feisten sind nicht nur geniale Multiinstrumentalisten und pointierte Texter. Sie sind auch zwei jahrzehntelange Freunde, die gemeinsam seit Äonen musizieren. Darauf fußt ein blindes Verständnis, mit dem sie ihre Texte zielsicher auf den Punkten in unserem Leben landen, die die moderne Welt so absurd machen. Und solange die feisten noch Puls haben, wollen sie auch unser Ohr. Deshalb beginnt nun eine weitere Ära für die Träger des deutschen Kleinkunstpreises 2017. In ihrem neuen Programm gesellen sich Lieder für die Ewigkeit zu frischen, feisten Songs, die uns genau dort abholen, wo wir grade stehen. Im Hier und Jetzt.