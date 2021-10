Christoph Sieber: Ich will mich nicht gewöhnen

Nach fast 1 ½ Jahren Pandemie träumen alle davon, zur gewohnten Normalität zurückzukehren. Aber welche Normalität soll das sein? Eine, in der selbst in der Krise die Starken gewinnen und die Schwachen diese Suppe auslöffeln müssen? Christoph Sieber schaut mit gewohnt ironischer Schärfe auf die kleinen und großen Ungerechtigkeiten, die vor, in und nach der Pandemie Bestand haben und kommt mit einer klaren Botschaft zum 3sat Festival 2021: An diese Normalität will ich mich nicht gewöhnen!