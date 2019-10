Inspektor Jury - Der Tote im Pub

"Durch das Angebot, den englischen Inspektor Jury zu spielen, bin ich auf die Krimis von Martha Grimes aufmerksam geworden - und habe mich durch etliche ihrer Fälle gelesen. Der 'einsame Wolf' Jury bietet dem Leser eine großartige Projektionsfläche, jeder kann sich 'seinen' Jury erschaffen. Jury sieht gut aus, lebt aber ohne Beziehung und hat offensichtlich auch Probleme, sich für eine Frau zu öffnen. Es gab da eine Frau in seinem Leben, die aber sterben musste - wofür Jury sich schuldig fühlt. Deshalb trägt er auch keine Waffe. Jury ist ein Einzelgänger, umgeben von skurrilen Figuren. Mehr weiß der Leser nicht über ihn. Ich konnte also einen Charakter, einen Jury schaffen. Das ist eine der schönsten Aufgaben für einen Schauspieler."



Ob es Parallelen zwischen Rolle und Person gibt? "Jury ist ganz das Gegenteil von mir selbst. Ich bin ein Naturmensch, gehe Ski fahren, angeln, habe gerne meine Familie um mich, bin gesellig, und ich lebe in einer glücklichen Beziehung. Es war sehr spannend, mir den Jury zu erarbeiten - bei der Körperhaltung angefangen. Ich wohnte während der Dreharbeiten sehr einsam in einem Haus direkt am Meer, acht Meilen vom nächsten Haus entfernt. Am Abend habe ich den Kamin geheizt und dem Wind und den Wellen zugehört. Das hat mich Jury schon auch näher gebracht. Was uns beide verbindet, ist die Leidenschaft und Kenntnis guter Literatur."