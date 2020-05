Im schwäbischen Donaumoos - Hoffnung für das Moor

Von einer hohen Warte aus ruft die Bekassine, um ihr Revier anzuzeigen

Quelle: ORCA Naturfilmproduktion

Einst hatte die Donau hier ein undurchdringliches Sumpfgebiet geschaffen, ein Niedermoor. Bereits vor mehr als 200 Jahren hat der Mensch begonnen, den unwirtlichen Sumpf zu entwässern und zu kultivieren. Nur ein Rest blieb übrig und wurde unter Naturschutz gestellt. Doch dem Moor fehlt es heutzutage an Wasser mit der Folge, dass auch die geschützten Bereiche mit Büschen und Bäumen zuwachsen oder sich in eine Grassteppe verwandeln.



Seit etlichen Jahren bemühen sich engagierte Naturschützer und der Landschafts-pflegeverband ARGE Schwäbisches Donaumoos e.V., den Wasserstand anzuheben, um so den Zustand des Moores zu verbessern. Und mit Erfolg! Die einstigen Moorbewohner kehren langsam zurück. Vielleicht auch der Kranich?



Den ebenso beharrlichen wie behutsamen Naturfilmern sind im Schwäbischen Donaumoos fantastische Aufnahmen von Tieren gelungen, die anderenorts kaum noch zu finden sind. So konnten sie den Sängerwettstreit zwischen dem seltenen Blaukehlchen und einer Bekassine belauschen und in Bildern einfangen.