"ZDF.reportage: Verheiratet, geschieden, Single": Ein Hochzeitsfoto mit Jessica und Sebastian wird von einer Hand in den Papierschredder gesteckt.

Gesellschaft

Verheiratet, geschieden, Single

Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. "Verheiratet, geschieden, Single" bietet einen tiefen und unterhaltsamen Blick in das Leben geschiedener Menschen um die 30.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
10.11.2025
11:45 - 12:15 Uhr

zdf reportage

ZDF.reportage

Mit intimen Einblicken in ihre persönlichen Geschichten erzählt die Reportage von Liebe, Trennung, Neuanfang. Unerfüllte Erwartungen treffen auf die Möglichkeit, neue Lebenswege zu erkunden.

Die "ZDF.reportage" begleitet Jessica und Sebastian, die sich nach jahrelanger Beziehung und einem gemeinsamen Kind haben scheiden lassen. Jessica freut sich auf den Neuanfang mit ihrem neuen Partner Marc, während Sebastian nun erstmal als Single sein Glück sucht. "Fünf-Minuten-Scheidung" – so beschreibt Jessica den Tag, der ihr Leben endgültig verändert. Für beide steht fest: Das Wohl ihrer Tochter steht an erster Stelle. Doch wie schafft man es, den Spagat zwischen Freundschaft mit dem Ex-Partner und einer neuen Beziehung zu meistern?

Parallel dazu erzählt Kaja von ihrem Leben als alleinerziehende Mutter. Nach schwierigen Ehejahren hat sie durch die Trennung und die anschließende Scheidung neuen Mut gefasst und entdeckt, wie viel Kraft sie als Singlefrau und Mutter entwickeln kann. Ihr Leben ist chaotisch, aber voller Lebensfreude, und sie schätzt die Freiheit, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

Die "ZDF.reportage" über Erfahrungen, Hoffnungen und Pläne nach einer gescheiterten Ehe.

