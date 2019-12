Gesellschaft

Sonne, Strand und Schwarzes Meer

Urlaubs-Schnäppchenjäger wissen längst: In Bulgarien, am Schwarzen Meer, "urlaubt" es sich am preiswertesten. Unterkunft und Verpflegung sind hier so günstig wie nirgendwo sonst in Europa.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2018

Datum: 22.07.2019