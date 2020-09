Gesellschaft

Ferien im Garten - Parzelle statt Malle

Der Schrebergarten - das private kleine Glück in der Stadt. Gerade in Corona-Zeiten flüchten sich die Menschen in ihre geschützte Idylle, verbringen gar ihren Urlaub hier: Laube statt Malle.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Datum: 03.08.2020