Wo im Iran werden die nächsten Bomben fallen? Wird Donald Trump heute jemanden beleidigen? Und kommt Jesus dieses Jahr zurück?: Das sind keine Schlagzeilen, sondern Wetten. Auf sogenannten Prediction Markets lässt sich auf nahezu jedes denkbare Ereignis setzen. Alles bekommt ein Preisschild - von Kriegen über Wahlen bis hin zu Promiskandalen. In Deutschland sind solche Plattformen verboten, in den USA boomen sie. Sie gelten als Stimmungsbarometer für das Weltgeschehen. Ähnlich wie an der Börse werden dort statt Aktien Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Ereignisse gehandelt. Das Versprechen gleicht dem American Dream: Jeder kann mitmachen und mit den richtigen Vorhersagen Geld verdienen.