Überbevölkerung adé. Werden Kinder Mangelware?

Josef Dollinger spricht mit der 23-jährigen Studentin Youn-Seo Kim. Sie will keine Kinder, weil sie zu viel Zeit und Geld dafür investieren müsste. Außerdem wollen die Jungen freier leben als ihre Eltern.

Quelle: ORF / Josef Dollinger

Auch Zuwanderung wird nicht helfen, den Kindermangel auszugleichen. Was sind die Gründe dafür, dass Frauen immer weniger Kinder bekommen, und wie sehr wird diese Entwicklung unsere Gesellschaften verändern?



Südkorea hat bereits den demografischen Notstand ausgerufen, denn kein Land altert im Vergleich so schnell. Bleibt die Geburtenrate auf dem jetzigen Stand, wird Südkorea in nur 50 Jahren etwa 40 Prozent seiner Einwohner verlieren.



Korrespondent Josef Dollinger ist in der Hauptstadt Seoul unterwegs, um die Gegenmaßnahmen der Regierung unter die Lupe zu nehmen: kürzere Arbeitszeiten, bessere Kinderbetreuung und Prämien für Nachwuchs sollen das Kinderkriegen wieder attraktiver machen.