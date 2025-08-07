Notstand am Jobmarkt. Wer macht die Arbeit?

Korrespondentin Diana Weidlinger mit Sozialanthropologin Unnur Dís Skaptadóttir. Zuwanderung nicht ohne Rassismus  die Sozialanthropologin forscht seit 20 Jahren an der Universität und kennt die Schwierigkeiten einer multikulturellen Gesellschaft.

Quelle: ORF

Arbeitsmarktforscher sind sich einig, es braucht Zuwanderung, um die fehlenden Arbeitskräfte auszugleichen. Und zweitens die Qualifikation der arbeitslosen Menschen passt häufig nicht zu den Anforderungen der Betriebe. Dieses sogenannte "Mismatch" führt zum Fachkräftemangel. Dass Österreich mit diesen Problemen und seinen Folgen nicht allein dasteht, zeigt ein Blick in die weltweite Arbeitswelt.



In Island ist der Anteil ausländischer Arbeitskräfte inzwischen auf 24 Prozent gestiegen. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von rund 400.000 machen 20.000 Polinnen und Polen die größte Einwanderergruppe aus. Doch die Integration hinkt hinterher, häufig leben die Menschen in einer Art Parallelgesellschaft. Korrespondentin Diana Weidlinger besucht die polnische Samstagsschule in Reykjavik und spricht mit Dominika Kryztofsdóttiir, gebürtige Polin und Lehrerin, darüber, ob sie sich willkommen fühlt und wie wichtig die Pflege der eigenen Kultur in der neuen Heimat ist.