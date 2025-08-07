Natur am Limit. Vom Umdenken und Anpacken

Bergmann Alexander Schmidt und Korrespondent Patrick A. Hafner vor der größten beweglichen Arbeitsmaschine der Welt, der Förderbrücke F60. Sie soll demnächst gesprengt werden, da das Ende der Kohleförderung naht.

Quelle: ORF

Die WeltWeit-Reporter haben sich angesehen, wo Umdenken schon erste Veränderungen bringt und die Natur endlich wieder mehr Raum bekommt.



Korrespondent Patrick A. Hafner ist in Ostdeutschland unterwegs. Zwischen Sachsen und Brandenburg entsteht derzeit die größte Seenlandschaft Deutschlands - und zwar durch das Fluten ausgedienter Kohlegruben.



Viele Milliarden Euro sollen aus der kargen, staubigen Landschaft eine Tourismusregion machen und einen Strukturwandel herbeiführen - ganz nach dem Vorbild der Gegend um die Kleinstadt Großräschen.



Hier wurde auf einer Fläche, zehn Mal so groß wie der New Yorker Central Park, Kohle abgebaut. Heute ist die Grube ein See, der den Menschen als Naherholungsgebiet dient.