Lokalaugenschein Grenze. Der Preis für Sicherheit.

Korrespondentin Isabella Purkart mit Thanassis Marmarinos, einem der Fischer, die 2015 auf Lesbos hunderte Flüchtlinge aus Seenot retteten.

Quelle: ORF

Mit seiner Lage - nur wenige Kilometer von der türkischen Küste entfernt - ist Lesbos seit 2015 ein Hauptankunftsort für Flüchtende aus Kriegs- und Krisengebieten.



Die griechische Insel ist ein Symbol für Solidarität und Hilfsbereitschaft, aber auch für Überforderung und das Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik geworden. Der Flüchtlings-Deal mit der Türkei hat zwar die Zahl der Ankommenden gesenkt, dennoch fühlen sich viele Inselbewohner von der EU im Stich gelassen.



Isabella Purkart geht der Frage nach, wie sehr der eingebrochene Tourismus die Insel verändert hat und warum der Schutz der EU-Außengrenze Griechenland bis heute spaltet, denn politisch symbolisiert Lesbos das Dilemma der EU: Außengrenzschutz versus Menschenrechte.