Landwirtschaft im Wandel. Gehört die Zukunft der Gentechnik?

Belgien: ORF Korrespondent Johannes Perterer zu Besuch bei Professorin Hilde Nelissen in einem Gewächshaus des Zentrum für Pflanzensystembiologie an der Universität Gent.

Quelle: ORF/Johannes Perterer

In Belgien spricht Korrespondent Johannes Perterer mit Wissenschaftlerinnen, die NGT - also die "Neue Gentechnik" - als große Chance sehen: mit Entwicklungen wie der sogenannten "Genschere" sind präzisere Eingriffe ins Erbgut möglich, wodurch Pflanzen künftig widerstandsfähiger gegen Klimaextreme und Schädlinge werden und ihr Anbau die Böden weniger belastet.



Für einige junge Bauern steht fest: in Zukunft muss Landwirtschaft nicht im Widerspruch zur Natur stehen. Nach einigen Dürresommern würden sie resistenteren NGT-Mais einsetzen. Doch es bleibt die Sorge, dass neben der Abhängigkeit von Saatgutkonzernen NGT-Saatgut am Ende des Tages für kleine Bauern zu teuer sein wird.