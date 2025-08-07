Jung und kriminell. Was läuft da schief?

In Großbritannien gehen die Gefängnisse nicht nur über, die Insassen sind auch jünger als anderswo in Europa. Ab zehn Jahren ist man im Königreich voll strafmündig, hunderte Teenager unter 14 Jahren sitzen hinter Gittern.



Korrespondent Jörg Winter geht in seiner Reportage dem Umstand nach, dass es im Land eine Vielzahl von Messerattentaten gibt, zeichnet die Ursachen urbaner Gewalt - vor allem in London - nach. Und er beschäftigt sich mit der Frage, ob Haftstrafen für Täter im Kindesalter letztendlich eine Gesellschaft sicherer machen. Im Bild oben absolviert Jörg Winter ein Probeboxen in einem Jugendclub in Südlondon mit Boxtrainer Hannes - ein Programm zum Agressionsabbau.