Ein Mann in einem blauen Hemd geht mit ernstem Blick an einer brennenden Feuerstelle vorbei; Rauch steigt in einer bewaldeten Umgebung auf.

Grüne Jobs. Mehr als ein Versprechen?

Auch wenn US-Präsident Donald Trump unter dem Motto "Drill, Baby Drill" die Erdöl- und Gasproduktion wieder ankurbeln will, eines steht fest: die Weichen für die Energiewende sind gestellt.

Datum:
Datum:
Sendetermin
22.08.2025
00:30 - 01:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

WeltWeit

Zu viele Unternehmen haben ihre Produktion bereits auf eine grüne Zukunft ausgerichtet.

Drei Männer arbeiten im Freien vor rauchenden Kohlefeuern, zwei füllen Kohlebrocken in einen Sack, ein rostiges Fahrrad steht daneben.
Sie werden Die Kohlediebe genannt: Ehemalige Bauern in Indien, denen das Land abgebaggert wurde, holen handliche Brocken Kohle aus dem Tagebau, um sie als Brennmittel zu verkaufen.
Quelle: ORF/Patrick A. Hafner

Zu Beginn war - zum Beispiel bei der Stilllegung von Kohlekraftwerken - oft der Verlust vieler regionaler Arbeitsplätze ein Thema. Politik und Wirtschaft haben stets dagegengehalten: die Energiewende schaffe eine Vielzahl neuer Jobs, doch hält dieses Versprechen auch global? Die Kohleabbaugebiete in Indien gehören zu den größten der Welt.

Sie wurden während der britischen Kolonialzeit erschlossen. Korrespondent Patrick A. Hafner zeigt, wie Kohlearbeiter die Transformation hin zu einer klimaneutralen Energieerzeugung erleben. Mit dem Bau von riesigen Photovoltaikanlagen will man die vielen Sonnenstunden im Land zur Stromerzeugung nutzen.

Doch die neuen Anforderungen an die Arbeiter stellen eine riesige Herausforderung dar. Rund vier Millionen Menschen leben direkt oder indirekt immer noch von der Kohleindustrie.

Ein Mann mit Brille und dunkler Jacke blickt auf ein stillgelegtes Kohlekraftwerk mit markanten Kühltürmen und Hochspannungsleitungen in einer offenen Landschaft.
Korrespondent Jörg Winter. Im stillgelegten Kohlekraftwerk West Burton vollzieht Großbritannien den Sprung in die Energiezukunft.
Quelle: ORF/ Jörg Winter

Vor der Küste Großbritanniens stehen die größten Off-Shore Windfarmen der Welt. Korrespondent Jörg Winter ist in Hull an der Nordsee unterwegs und hat sich die Produktion der Windgiganten angesehen.

Er trifft dabei auf hoch motivierte und optimistische Akteure des grünen Wandels. Die neuen Jobs haben einen Aufschwung in die Regionen gebracht, die jahrzehntelang unter Deindustrialisierung und wirtschaftlichem Niedergang gelitten haben.

Zwei Männer in Winterkleidung stehen im verschneiten Außengelände vor einem großen Nutzfahrzeugreifen und unterhalten sich; im Hintergrund sind Bäume und Zäune zu sehen.
Korrespondent Benedict Feichtner in Schweden. Die Viscaria-Mine setzt dank modernster Technologien auf einen möglichst umwelt- und ressourcenschonenden Bergbau.
Quelle: ORF/Benedict Feichtner

Korrespondent Benedict Feichtner ist in die nordschwedische Bergbaustadt Kiruna gereist. Hier wurden erst vor kurzem enorme Vorkommen Seltener Erden entdeckt.

Ein Fund, der Europas Abhängigkeit von China bei diesen essenziellen Rohstoffen für Windräder, E-Autos und LED-Lampen verringern könnte.

In den kommenden Jahren soll ihr Abbau hunderte neue Arbeitsplätze schaffen. Doch Kiruna steht vor einer Herausforderung: es mangelt an Zuzug.

Besonders im Winter schrecken extreme arktische Stürme viele Menschen davor ab, sich in der abgelegenen Stadt niederzulassen.

