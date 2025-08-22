Grüne Jobs. Mehr als ein Versprechen?

Sie werden Die Kohlediebe genannt: Ehemalige Bauern in Indien, denen das Land abgebaggert wurde, holen handliche Brocken Kohle aus dem Tagebau, um sie als Brennmittel zu verkaufen.

Quelle: ORF/Patrick A. Hafner

Zu Beginn war - zum Beispiel bei der Stilllegung von Kohlekraftwerken - oft der Verlust vieler regionaler Arbeitsplätze ein Thema. Politik und Wirtschaft haben stets dagegengehalten: die Energiewende schaffe eine Vielzahl neuer Jobs, doch hält dieses Versprechen auch global? Die Kohleabbaugebiete in Indien gehören zu den größten der Welt.



Sie wurden während der britischen Kolonialzeit erschlossen. Korrespondent Patrick A. Hafner zeigt, wie Kohlearbeiter die Transformation hin zu einer klimaneutralen Energieerzeugung erleben. Mit dem Bau von riesigen Photovoltaikanlagen will man die vielen Sonnenstunden im Land zur Stromerzeugung nutzen.



Doch die neuen Anforderungen an die Arbeiter stellen eine riesige Herausforderung dar. Rund vier Millionen Menschen leben direkt oder indirekt immer noch von der Kohleindustrie.