Exit-Strategie. Wo lässt es sich noch leben?

ORF-Korrespondent Christophe Kohl mit Firmengründer Ron Hubbard in der Bunker-Produktionshalle in Texas.

Quelle: ORF

In den USA zeigt sich - wie so oft -, wer Geld hat, kann es sich richten. Von der atomaren Katastrophe bis zu einem Bürgerkriegs-Szenario im Land, wenn Milliardäre über Exit-Strategien nachdenken, dann geht es nicht um Konserven im Keller, sondern um unterirdische Luxusvillen mit Heimkino, Hightech-Luftfiltern und Waffenschränken.



Christophe Kohl taucht für seine Reportage ein in die geheime Welt der Bunkerindustrie in Texas. Ron Hubbard, Gründer von "Atlas Survival Shelters", gewährt ihm einen exklusiven Einblick in sein Unternehmen, das Schutzräume aller Art für die Reichen dieser Welt baut. Im Bild oben Christoph Kohl in einem Fluchttunnel einer Bunkeranlage.