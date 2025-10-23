Hauptnavigation

  4. Exit-Strategie. Wo lässt es sich noch leben?
Das Bild zeigt einen Mann, der sich in einem runden, hellen Tunnel befindet. Der Tunnel hat glatte, weiße Wände und wirkt sehr geräumig. Der Mann ist lässig gekleidet, trägt eine dunkle Jacke über einem weißen T-Shirt sowie hellgraue Hosen und dunkle Schuhe. Er beugt sich leicht nach vorne und benutzt seine Hände, um sich an den Wänden des Tunnels abzustützen. Der Hintergrund des Tunnels ist sehr hell, was einen starken Kontrast zu seiner Kleidung und der dunklen Tunnelumgebung bildet. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre von Neugier und Abenteuer.

Gesellschaft

Exit-Strategie. Wo lässt es sich noch leben?

Teure Mieten, enorm hohe Lebenshaltungskosten durch die steigende Inflation und obendrauf eine gefühlte Unsicherheit, ausgelöst durch zahlreiche globale Krisen: von Kriegen über Klimawandel bis zur Situation in den USA, die seit Amtsantritt von Donald Trump zunehmend unvorhersehbar wird.

Sendetermin
23.10.2025
23:50 - 00:20 Uhr

teaser weltweit 16zu9

WeltWeit

Die "WeltWeit"- Reporter:innen haben sich angeschaut, wie sich Menschen auf die Herausforderungen einstellen, und welche Exit-Strategien funktionieren.

Auf dem Bild sind zwei Männer in einer großen Halle zu sehen. Der Raum hat hohe Decken und ist von Metallträgern gestützt. Links im Bild befinden sich große, runde Metallteile, die auf Holzpaletten gestapelt sind. Es gibt auch mehrere Werkbänke und Werkzeuge im Hintergrund, die auf eine industrielle Umgebung hindeuten. Der Mann links hat kurze, braune Haare und trägt ein schwarzes Jackett über einem weißen T-Shirt. Er schaut den anderen Mann an. Der Mann rechts hat graue Haare und trägt ein graues T-Shirt mit der Aufschrift „ATLAS“ sowie eine Baseballkappe. Er spricht und gestikuliert mit der Hand. Im Hintergrund sind auch einige Kartons und andere Gegenstände zu sehen, die in der Halle verteilt sind. Die Atmosphäre wirkt sachlich und geschäftlich, was durch die industrielle Einrichtung verstärkt wird.
ORF-Korrespondent Christophe Kohl mit Firmengründer Ron Hubbard in der Bunker-Produktionshalle in Texas.
Quelle: ORF

In den USA zeigt sich - wie so oft -, wer Geld hat, kann es sich richten. Von der atomaren Katastrophe bis zu einem Bürgerkriegs-Szenario im Land, wenn Milliardäre über Exit-Strategien nachdenken, dann geht es nicht um Konserven im Keller, sondern um unterirdische Luxusvillen mit Heimkino, Hightech-Luftfiltern und Waffenschränken.

Christophe Kohl taucht für seine Reportage ein in die geheime Welt der Bunkerindustrie in Texas. Ron Hubbard, Gründer von "Atlas Survival Shelters", gewährt ihm einen exklusiven Einblick in sein Unternehmen, das Schutzräume aller Art für die Reichen dieser Welt baut. Im Bild oben Christoph Kohl in einem Fluchttunnel einer Bunkeranlage.

Das Bild zeigt eine Person, die sich in einem urbanen Garten auf einem Dach in einer hohen Lage befindet. Der Garten ist üppig bewachsen mit verschiedenen Pflanzen, darunter große, grüne Blätter und gelbe Blumen. In der Mitte des Bildes ist die Person zu sehen, die sich auf einem gepflasterten Weg bewegt. Sie trägt ein schwarzes Oberteil und dunkle Hosen. Im Hintergrund sind moderne Hochhäuser sichtbar, die die Skyline der Stadt prägen. Ein großer, grüner Bereich zieht sich entlang des Geländes, während behindertengerechte Geländer den Weg umranden. Man kann auch einen Teil des Wassers in der Ferne und Ladebereiche oder Parkplätze am Boden erkennen. Das Gesamtbild vermittelt ein Gefühl von Urbanität und Naturverbundenheit in einer hoch entwickelten Umgebung.
ORF-Korrespondentin Isabella Purkart in Singapur auf einem urbanen Dachgarten in 280 Metern Höhe.
Quelle: ORF

Eine hohe Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen, steht ganz oben auf der Agenda der Regierung in Singapur. Die südostasiatische Metropole verfügt aufgrund ihrer exponierten Lage an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel über kaum natürliche Wasserquellen und ist zu 90 Prozent auf Lebensmittelimporte angewiesen.

Das schafft eine hohe Unsicherheit und die will das kleine Land verringern. Isabella Purkart schaut sich an, wie urbane Farmen auf Hochhausdächern und Projekte wie "Edible Garden City" ungenutzte Flächen in Gärten verwandeln und innovative Ansätze die Wasserversorgung revolutionieren.

Auf dem Bild sind zwei Frauen zu sehen, die auf einem Balkon stehen. Die Frau auf der linken Seite hat schulterlange, blonde Haare und trägt ein schwarzes Oberteil sowie einen roten, langen Rock. Sie hält eine Tasse in der Hand und schaut nach draußen, überblickt eine grüne Landschaft mit Bäumen und einem Sichtfenster zum Meer im Hintergrund. Die Frau auf der rechten Seite hat dunkle, lange Haare und trägt ein schwarzes Oberteil sowie eine Brille. Sie hält ein transparentes Glas mit einem Getränk in der Hand und schaut zur linken Frau. Der Balkon ist schlicht gestaltet mit einem weißen Geländer und die Umgebung wirkt ruhig. Im Hintergrund sind verschiedene Grüntöne der Vegetation sowie der Himmel zu sehen, der leicht bewölkt ist, was eine friedliche Atmosphäre vermittelt.
Panama ist durch das Pensionistenvisum ein beliebter Alterssitz. Die 71-jährige Kimberly Kelley ist vor zwei Jahren von Arizona hierher ausgewandert.
Quelle: ORF

Panama zählt zu den modernsten Ländern Lateinamerikas und ist mittlerweile ein beliebter Alterswohnsitz für ausländische Pensionistinnen und Pensionisten geworden. Nicole Kampl hat eine Kanzlei besucht, die sich auf deutschsprachige Auswanderungswillige spezialisiert hat.

Die Anfragen werden immer mehr, denn Panama punktet neben seiner stabilen Wirtschaft und einem guten Gesundheitssystem vor allem mit dem sogenannten "Pensionado-Visum": "Es ermöglicht großzügige Steuererleichterungen, Rabatte in Restaurants sowie bei Ärzten und in Apotheken", erzählt Kimberly Kelley. Die US-Amerikanerin lebt seit zwei Jahren an der Pazifikküste und ist glücklich, weil sie sich hier ein Leben ganz nach ihrem Geschmack leisten kann.

