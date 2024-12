Windkraft im Wald: Wie schützen wir die Natur?

Das wird untersucht in der Gemeinde Fuchstal. Dort sollen Windräder im Wald gebaut werden. Doch die werden nur genehmigt, wenn die Betreiber wirksamen Schutz für die Vögel nachweisen können. Eine Möglichkeit wäre, in der Zeit, in der Rotmilane fliegen, die Windräder nicht laufen zu lassen. Zum Einsatz kommt aber ein Kamerasystem, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Vögel rechtzeitig erkennt und die Windräder dann etwa drei Minuten verlangsamt. In Fuchstal wird diese Antikollisionstechnik zum ersten Mal in Bayern eingesetzt, im Rahmen eines Forschungsvorhabens. Könnte mit ihrer Hilfe dieser Technik der Konflikt Artenschutz und Ausbau erneuerbarer Energien entschärft werden?