Warum Flüsse mehr Platz brauchen

So erlebt das Filmteam mit, wie Menschen in der Gemeinde Markt Schwarzach in Mainfranken in der Hochwassernacht versuchen, ihr Hab und Gut zu schützen. Später fordern sie umso vehementer ein effektives Hochwasserschutzkonzept für die Region an der Schwarzach – und werden von den Plänen des Wasserwirtschaftsamts bitter enttäuscht.