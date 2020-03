Das Projekt PureAlps ist weltweit einzigartig: Seit 2005 messen Wissenschaftler an verschiedenen Stationen in den Alpen Rückstände von Chemikalien in der Luft und im Niederschlag. Viele Schadstoffe werden nicht abgebaut - wie Flammschutzmittel, Quecksilber oder per- und polyflourierten Chemikalien (PFCs), die unter anderem in der Textilindustrie entstehen.