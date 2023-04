Gesellschaft

Schmelzende Gletscher, bröckelnde Berge: Wie verändern sich die Alpen?

Mit diesen Themen: Nur noch klägliche Reste: Die Gletscher in Bayern schmelzen dahin ** Alpen in der Krise: Wasser auf Hütten wird knapp ** Zu warm an den Polen: Warum wir das ewige Eis brauchen ** Der Kitt der Berge: Wie es um den Permafrost in der Zugspitze steht ** Steinschlag, Muren, fehlender Schnee: Tourismus in den Bergen im Wandel

