Pioniere in Gummistiefeln – Moorschutz mit der Landwirtschaft

Deswegen sollen die Moore wiedervernässt werden – das ist politisches Ziel in der EU, in Deutschland und in Bayern. Im Freistaat sollen 55 000 Hektar, also ein Viertel aller Moorflächen, wieder nass werden, so der Plan der Staatsregierung. Doch auf einem nassen Moor ist kein Ackerbau und keine Milcherzeugung mehr möglich, die Landwirtschaft muss neue Wege gehen.