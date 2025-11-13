Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. UNKRAUT
  4. Fluss im Umbau – Neues Leben für den Lech
Eine Frau am Lech.

Gesellschaft

Fluss im Umbau – Neues Leben für den Lech

Der Lech – einst ein wilder Alpenfluss, ist heute manchmal nur noch ein Rinnsal. Das für die Wasserkraft abgezweigte Wasser und der Klimawandel lassen den Fluss verkümmern. Mit der Folge, dass am und im Lech immer weniger Tiere leben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.11.2025
12:55 - 13:25 Uhr

Mehr

sendetypical unkraut

UNKRAUT

Seit diesem Jahr wird der Lech zwischen Augsburg und der Mündung in die Donau renaturiert. Über 50 Kilometer lang ist die Strecke – ein Generationenprojekt für mehr Leben am Fluss, besseren Hochwasser- und besseren Grundwasserschutz.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat auf einer Musterstrecke nördlich von Augsburg mit der Renaturierung begonnen. Dabei ist längst nicht klar, wieviel Wasser der Lech einmal bekommen wird. 32 Wasserkraftwerke betreiben die Energieversorger LEW und Uniper, die grüne Stromgewinnung reguliert über weite Strecken die Wassermenge im Lech. Sie produzieren den Strom, den wir alle tagtäglich brauchen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.