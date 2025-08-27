Gesellschaft
Unkraut: Warum Flüsse mehr Platz brauchen
In vielen Teilen Bayerns gab es im Juni letzten Jahres schwere Hochwasser. Unwetter und Starkregen lassen die Flüsse rasend schnell anschwellen. Verstärkt wird das Problem, weil Flüsse meist begradigt, verbaut und kanalisiert sind. "Unkraut" stellt Menschen vor, die für einen besseren Hochwasserschutz kämpfen und die Renaturierung von Flüssen vorantreiben.
- Datum:
So erlebt das Filmteam mit, wie Menschen in der Gemeinde Markt Schwarzach in Mainfranken in der Hochwassernacht versuchen, ihr Hab und Gut zu schützen. Später fordern sie umso vehementer ein effektives Hochwasserschutzkonzept für die Region an der Schwarzach – und werden von den Plänen des Wasserwirtschaftsamts bitter enttäuscht.
Das Thema Renaturierung steht politisch unter Druck. Bei der Europawahl haben rechte Parteien deutlich an Stimmen dazugewonnen. Deshalb ist Anfang Juni die letzte Chance, dass das europäische Nature Restoration Law im Umweltrat angenommen wird. Die Europaabgeordnete Jutta Paulus hat in den vergangenen Jahren sehr dafür gekämpft. Das Team von "Unkraut" hat sie begleitet, wie sie die Abstimmung im Umweltrat verfolgt und die knappe Entscheidung miterlebt.
An der Donau wird bereits ein länderübergreifendes Renaturierungsprojekt umgesetzt. An einem Flussabschnitt östlich von Wien sind schon erste Erfolge sichtbar: Pflanzen- und Tierbestände können sich erholen, weil neu angeschlossene Seitenarme Rückzugsräume bieten. Die Baumaßnahmen werden mit groß angelegten Laborversuchen wissenschaftlich begleitet.