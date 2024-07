Gesellschaft

Mehr Strom von der Sonne · Bürger packen's an

Bayern ist Spitzenreiter in Sachen Solarstrom-Ausbau. Dennoch: Um die Klimaziele der Staatsregierung zu erreichen, müssten jede Woche in Bayern etwa 3.000 Solaranlagen auf Dächern installiert und 54 Fußballfelder mit Freiflächen-PV-Anlagen bestückt werden. In der "Unkraut"-Reportage werden Menschen vorgestellt, die den Solarausbau in Bayern voranbringen wollen - in der Stadt und auf dem Land.

Datum: 11.07.2024