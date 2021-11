Gesellschaft

Bayerns Flüsse - Lebensräume in Not

Die Themen: Zerstörte Flusslandschaften am Lech ** Neues Leben für die Iller ** Nicht jeder Donaufisch stammt aus der Donau ** Wie Hitze und Wasserentzug dem Main zu schaffen machen ** Hochwasserschutz an kleinen Gewässern ** Im Gespräch: Thomas Frey vom BUND Naturschutz in Bayern

Datum: 21.10.2021