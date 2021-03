STÖCKL. vom 4. Juni 2020

Otto Schenk, der am 12. Juni 1930 in Wien geboren wurde, hat auch mit fast 90 Jahren nichts von seinem spitzbübischen Humor verloren: "Ich werde sogar schöner, behaupten die Leut', weil ich früher so ein aufgeblähtes Wassergesicht hatte", so der große Komödiant, der durch seine Vielseitigkeit beeindruckt. Egal, ob als Schauspieler, Theaterdirektor, Opernregisseur oder Alleinunterhalter: Er versteht es stets, sein Publikum zu fesseln.



Auch Klaus Eberhartinger wagt sich immer wieder erfolgreich in unterschiedliche Bereiche vor. Mit der Kultband EAV war er vergangenes Jahr auf einer letzten großen Tour. Welchen neuen Weg wird der "Dancing Stars"-Moderator nach seinem 70. Geburtstag beschreiten?