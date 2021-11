STÖCKL vom 28. Oktober 2021

Die 20-Jährige, die an einem normalen Trainingstag zwölf Tonnen hebt, hat sich im Sommer einen Kindheitstraum erfüllt: die Teilnahme an Olympia, wo sie es in die Top Ten schaffte.



Omar Sarsam zählt inzwischen mit seinem unverwechselbaren Schmäh zu den Größen der heimischen Kabarett-Szene. In "Stöckl" spricht Sarsam, der auch als Kinderchirurg tätig ist und als regelmäßiger Gast bei "Was gibt es Neues?" fungiert, über sein aktuelles Solo-Programm. Außerdem erzählt er, warum er seine Frau als Managerin "gefeuert" hat.



Auch Schauspielerin Sandra Cervik weiß, dass es nicht immer einfach ist, mit dem Partner zusammenzuarbeiten, denn ihr Mann Herbert Föttinger, Direktor des Theaters an der Josefstadt, ist gleichzeitig auch ihr Chef. Sie gibt Einblicke, wann es kracht und wie sie über ihr aktuelles Stück "Die Stadt der Blinden" denkt.



Außerdem zu Gast: Klaus Edlinger, der zehn Jahre lang die "Zeit im Bild" moderierte und privat ein wahrer Abenteurer ist: Er fuhr mit dem Moped durch Afrika und war im australischen Outback ebenso unterwegs wie im Amazonasgebiet.