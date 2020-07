STÖCKL. vom 23. Juli 2020

Was dem dreifachen Großvater heute im Leben wichtig ist, und warum er sich ein ganz spezielles Auto geleistet hat, erzählt Peter Weck bei Barbara Stöckl, wo er auch auf seine Schauspielkollegin Caroline Peters trifft.



Die gebürtige Mainzerin debütiert diesen Sommer bei den 100. Salzburger Festspielen als "Buhlschaft" an der Seite von "Jedermann" Tobias Moretti. Abseits der Bühne geht die Wahl-Wienerin, die seit 2004 Mitglied des Burgtheater-Ensembles ist, einer besonderen Leidenschaft nach und betreibt ein Postkartengeschäft.



Walter Gröbchen hat ein Faible für Schallplatten und gründete einen eigenen Vinyl-Laden. Der Musikjournalist beschäftigt sich in seinen Kolumnen seit mehr als zehn Jahren mit dem weiten Feld der Technik. In seinem Buch "Maschinenraum" hält er nun gesammelt die großen historischen Errungenschaften fest und blickt auch in die Zukunft.



Lisa Wieland eroberte vom kleinen Gasthaus ihrer Oma aus die große Kochwelt: Die Kärntnerin war nach Stationen in London, Mallorca und Dubai bei Starkoch Wolfgang Puck tätig und kochte bei der "Oscar"-Verleihung für die Hollywood-Stars. Nun kehrte die 29-Jährige zurück zu ihren Wurzeln.