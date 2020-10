STÖCKL. vom 10. September 2020

Bei Barbara Stöckl spricht die 27-Jährige darüber, ebenso wie über ihren Debütroman "Omama".



Publikumsliebling Michael Niavarani nimmt Platz neben Simulationsforscher Niki Popper, der durch seine Covid-19-Analysen bekannt wurde - und bei Barbara Stöckl mit einem Augenzwinkern feststellt: "Zwei dicke Glatzerte sind vielleicht ein bisschen zu viel für eine Sendung."

Der Wissenschaftler, der neben Mathematik auch Philosophie und Jazztheorie studiert hat, gibt Ausblick auf die Corona-Entwicklungen im Herbst.



Michael Niavarani hat Anfang des Sommers mit dem "Theater im Park" eine Freiluftbühne in Wien geschaffen, um Kolleginnen und Kollegen trotz Pandemie Auftritte zu ermöglichen. Wie geht es dem Kabarettisten, Schauspieler und Theatermacher in dieser seltsamen Zeit?



Brigitte Annerl ist seit 2017 Präsidentin des steirischen Fußballklubs TSV Hartberg, der in der vergangenen Bundesliga-Saison Furore machte und demnächst auch auf europäischer Ebene spielen wird. Hauptberuflich führt die 50-Jährige ein Pharmaunternehmen, das sich mit einer Fruchtbarkeitspille für den Mann am Weltmarkt einen Namen gemacht hat.