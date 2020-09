STÖCKL. vom 1. Oktober 2020

Das Gespräch der beiden "Naturburschen" geht auch über den Sport und die Musik hinaus: Über ihr Leben zwischen Rummel und Ruhe sprechen sie ebenso wie über aktuelle Fragen unserer Zeit.



Hubert von Goisern veröffentlichte dieses Jahr seinen Debütroman "flüchtig". Zudem meldete sich der "Vater" des Alpenrocks auch musikalisch zurück. Auf dem Album "Zeiten & Zeichen" greift er aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf. Was sind die Zeichen unserer Zeit? Und wie geht es dem 67-Jährigen selbst in diesen turbulenten Tagen?



Hermann Maier wird demnächst wieder durch ein ORF-"Universum" führen ("Meine Heimat - Der Bregenzerwald"). Der ehemalige Skirennläufer erlangte als "Herminator" einst Weltruhm. Das Karriereende liegt inzwischen elf Jahre zurück. Was bestimmt heute das Leben des 47-Jährigen?