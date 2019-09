Wohin steuert der Feminismus? Vier - Philosophinnen im Gespräch

1949, vor 70 Jahren, ist Simone de Beauvoirs Buch "Das andere Geschlecht" erschienen, das den Kampf der Frauen für mehr Gleichstellung befeuert hat. Auch heute noch führen gläserne Decken und sexistische Stereotype dazu, dass Frauen es oft nicht an die Spitze schaffen. Nicht alle Feministinnen wollen jedoch an die Spitze, und nicht allen reicht es, die Strukturen zu verändern. So fordern Philosophinnen wie Nancy Fraser einen weltweiten Systemwechsel und verstehen Feminismus heute als Kapitalismuskritik. Wiederum andere fordern in der Tradition von Judith Butler eine Aufhebung der Zweigeschlechtlichkeit und sagen, "die Frauen" gebe es ebenso wenig wie "die Männer".