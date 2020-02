Weltklasse! Vom Beitrag des Sports zum Lebensglück

"Es lebe der Sport, er ist gesund und härtet ab ...", sagt man. Und tatsächlich: Was wäre ein Leben ohne Sport? Ohne die Freude des Wettkampfs, die lustvolle Überschreitung eigener Grenzen, die einzigartige Erfahrung des Gelingens und Meisterns, aber auch des Scheiterns? In weniger als 200 Jahren stieg der Sport zum dominanten Freizeitmedium moderner Gesellschaften auf. Ist das gut so? Oder steht der olympische Imperativ des "Schneller, Höher, Stärker" nicht vielmehr beispielhaft für eine Leistungsgesellschaft, in der alle dazu angehalten sind, bis über die Schmerzgrenze hinaus Tag für Tag das Letzte aus sich herauszuholen?