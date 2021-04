Thea Dorn: Die Pandemie der Einsamkeit

In ihrem neuen Roman "Trost – Briefe an Max" schildert die deutsche Schriftstellerin, Philosophin und Moderatorin die Erfahrungen einer erwachsenen Frau, deren Mutter im Krankenhaus an COVID-19 gestorben ist, ohne dass man voneinander hätte Abschied nehmen können.



Der geschilderte Kampf, als Trauernde Trost zu finden, ja überhaupt bei Trost zu bleiben, führt zu tiefen philosophischen Fragen: Gibt es eine Versöhnung mit unserer Endlichkeit? Worin liegt der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein? Welche Hilfe, wenn überhaupt, bieten Kunst oder Philosophie in Zeiten tiefster Verzweiflung?



Im Gespräch mit Wolfram Eilenberger weist die Philosophin Thea Dorn, trotz allem, Wege zurück in eine unsterbliche Lebenslust.