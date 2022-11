Nie wieder "Winnetou"? Der philosophische - Stammtisch zu "kultureller Aneignung"

Eines der Themen, das derzeit oft zu Diskussionen führt, ist die "kulturelle Aneignung". Wo progressive Aktivistinnen und Aktivisten auf Bewusstwerdung der kolonialen, oft offen rassistischen Aneignungsmuster der westlichen Kulturen bestehen, sorgen sich andere, ob nicht gerade dadurch rechtspopulistische Ideen von "kultureller Reinheit", gar der Mythos vom "edlen Wilden" wieder Einzug in das Denken halten.



Beruht das, was menschliche Identität ausmacht, nicht immer schon auf Offenheit für Fremdes? Sollten kulturelle Eigenheiten wirklich wie Marken vor dem Zugriff Fremder geschützt werden? Oder fragt so etwas nur, wer über Jahrhunderte daran gewöhnt ist, sich einfach zu nehmen, was beliebt?



Im Gespräch mit Mithu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin und Autorin von "Identitti", und Jens Balzer, Autor von "Ethik der Appropriation", gehen Barbara Bleisch und Wolfram Eilenberger am philosophischen Stammtisch der "kulturellen Aneignung" auf den Grund.