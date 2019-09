Sternstunde der Nacht: Im Rausch

Dem Alltagstrott entfliehen, den Leistungsdruck hinter sich lassen, den Horizont erweitern: Die Suche nach Rausch und Ekstase ist eine menschliche Konstante. Um sich selbst zu vergessen oder in andere Welten einzutauchen, konsumieren die einen Alkohol, Kokain oder LSD, andere greifen zu Ayahuasca oder anderen Psychedelika. Wiederum andere finden den Rausch im Extremsport oder der Askese.



Halluzinogene kommen heute auch in der Psychiatrie zum Einsatz, etwa als Mittel gegen schwere Depressionen. Wo endet die Droge, und wo beginnt das Medikament? Was unterscheidet den Drogenrausch vom Extremsport?



Über Bewusstseinstechniken aller Art und ihre Folgen diskutieren: Milan Scheidegger, Neurowissenschaftler und Psychedelika-Forscher, Reda el Arbi, Überlebende der "Drogenhölle" am Zürcher Letten, Svenja Flaßpöhler, Philosophin, Evelyne Binsack, Extremsportlerin, Michi Schwery, Extremsportler, Toni Berthel, Suchtexperte, Boris Quednow, Suchtexperte, sowie Peter Hüseyin Cunz, Sufi-Scheich.