Sophie Passmann: Komplett ironisch, total feministisch

Sophie Passmann nahm an der Seite Jan Böhmermanns im "Neo Magazin Royale" unseren Zeitgeist aufs Korn, hat einen eigenen Podcast, schreibt eine Kolumne für die "Zeit" und hat in den sozialen Medien weit über 200 000 Follower.



Passmann nimmt kein Blatt vor den Mund: Sie kritisiert Rassismus und Sexismus messerscharf, schreckt aber auch vor Selbstkritik nicht zurück. In ihrem neuen Buch "Komplett Gänsehaut" seziert sie das Milieu des mittelständischen Urban Hipsters, der im Biosupermarkt einkauft, ganz schön "woke" ist und dauernd an allem etwas auszusetzen hat. Als selbst ernanntes "Mittelstandsgirl" geht Passmann im Buch ihrer eigenen Identität auf den Grund und nimmt ihre Generation der Millennials unter die Lupe.



Barbara Bleisch trifft Sophie Passmann zum Gespräch über Spiessertum, Feminismus und Cancel Culture.