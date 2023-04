Sehnsucht Ekstase – Von LSD bis zum Yogaretreat

Ob LSD, Zauberpilze oder Ecstasy – durch den kontrollierten Einsatz psychoaktiver Drogen erhofft man sich neue Erfolge bei der Behandlung psychischer Erkrankungen. Psychedelische Substanzen wie Ayahuasca spielten aber schon seit jeher in verschiedenen Religionen eine Rolle. Sie können zu mystischen und spirituellen Erfahrungen führen, lösen Gefühle wie Verbundenheit und Einssein mit der Welt und dem Göttlichen aus.



Rausch, Trance und Ekstase gibt es aber auch ohne Drogen: beim Tanzen, in der Askese, beim Eisbaden oder Meditieren. Was steckt hinter dem neuen Trend zur Ekstase? Braucht es dazu Drogen? Und wo liegen die Gefahren?



Das beleuchten Olivia Röllin und Yves Bossart. Yves Bossart nimmt an einem Schwitzhüttenritual teil. Olivia Röllin spricht im Studio mit dem Psychiater und Autor Gregor Hasler ("Higher Self. Psychedelika in der Psychotherapie")sowie Benedikt Sarreiter (Co-Autor von "Ekstasen der Gegenwart. Über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie").