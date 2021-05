Mit Peter Schneider auf der Couch – - Philosophie der Psychoanalyse

Bin ich noch normal, oder habe ich einen an der Waffel? Psychische Krankheiten rücken immer näher an die Grenze zur Gesundheit. Diagnosen können den Zugang zu Unterstützung ermöglichen, aber auch stigmatisierend wirken. Oft unterstehen sie dabei historischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einflüssen.



Barbara Bleisch fragt Peter Schneider außerdem, woher unsere Sehnsucht nach Etikettierung rührt, ob man sich in seiner Praxis nach wie vor auf eine Couch legt und was das Konzept der Seele heute noch taugt.