Lars Eidinger – Das Leben als Kunstwerk

"Ein Experte fürs Maßlose", "ein trauriger Clown", "ein Angstbündel", "ein Narzisst", "eine Personifizierung neuer Männlichkeit" – was soll dieser Mensch nicht alles auf einmal sein. In jedem Fall zählt der 1976 geborene Berliner Schauspieler Lars Eidinger zu den großen Künstlern seiner Generation. Egal, ob auf der Bühne als Shakespeares "Hamlet", als Filmstar in "Babylon Berlin" oder in dem Schweizer Kinoerfolg "Schwesterlein": Eidinger sucht in jeder Rolle das Maximum an Präsenz und Offenheit. Sein Spiel ist ebenso schonungslos wie provokant, ebenso meditativ wie intensitätssüchtig.



Wie Verwandlung zu wahrer Selbsterkenntnis führt und was es heißt, ganz im Moment zu leben, erklärt der gefeierte Filmstar außerdem in dem "dramatischen Gespräch".