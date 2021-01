Kann denn Sex Sünde sein?

Erotik und Religion – das ist ein schillerndes Paar. Was in der religiösen Mystik angestrebt wird, ist in der profanen Welt schambehaftet und vordergründig kaum in Übereinstimmung zu bringen. So werden Lust und Leidenschaft immer wieder als unberechenbare Größen gesehen, die es zu kontrollieren und zu zügeln gilt, zugunsten religiösen Heils. Schon in jungen Jahren sollen Gläubige mit zahlreichen Geboten und Verboten rund um die Entdeckung des eigenen Körpers und der Sexualität auf die richtige Bahn geleitet werden.



Doch was ist "gute" Sexualität? Welche Sexualmoral vertreten die Religionen, und welche Folgen hat diese in einer säkularisierten Umgebung? Wer darf Aufklärung leisten, und wie aufgeklärt sind die Gläubigen? Und weshalb ist eigentlich Jungfräulichkeit so zentral?