Jung gegen Alt? Der philosophische Stammtisch

Der Generationenvertrag zielt auf eine faire Aufteilung von Pflichten und Rechten der verschiedenen Altersgruppen ab. Mit der demografischen Entwicklung gerät er immer stärker unter Druck, denn in der Politik heißt Masse Macht. Die ältere Generation kann also entscheiden, wo es langgeht – auch bei Themen wie Klima, Bildung und Altersvorsorge, von deren Entscheidung die Jungen weitaus stärker betroffen sind.



Die Älteren müssten umdenken, verlangen viele. Unterstützung erhielten sie jüngst vom 76-jährigen Philosophen Ludwig Hasler: Er hat mit seinem bissigen Plädoyer gegen "25 Jahre Passivmitgliedschaft" und "für ein Alter, das noch was vorhat" viele Rentnerinnen und Rentner vor den Kopf gestoßen. Er ist zusammen mit der Unternehmerin Doris Aebi und Stefan Manser-Egli von der Operation Libero zu Gast bei Moderatorin Barbara Bleisch.