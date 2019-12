Jill Lepore: Die Idee der USA - und was aus ihr wurde

Nicht erst mit der Amtsübernahme von Donald Trump erscheinen die Vereinigten Staaten als eine innerlich tief zerrissene Nation. Waren sie das nicht schon von Beginn an? Welcher Weg führte von der Sklaverei in den heutigen Alltagsrassismus? Von den "Gründervätern" zu #meToo? Von Obama zu Trump?



Im Gespräch mit dem deutschen Publizisten und Philosophen Wolfram Eilenberger analysiert die Historikerin Jill Lepore, Harvard-Professorin und "Edelfeder" des Magazins "The New Yorker", worauf der amerikanische Traum eigentlich beruht, welche Faktoren ihn derzeit am stärksten bedrohen und warum ausgerechnet das Silicon Valley zum Totengräber der freien Welt werden könnte.