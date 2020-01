Ist Vertrauen gut - oder Kontrolle besser?

Promoviert hat die umtriebige britische Philosophin bei keinem geringeren als John Rawls. Ihr philosophischer Gewährsmann ist aber in erster Linie Immanuel Kant. Dabei interessierte sie sich nie für reine Exegese, sondern arbeitete immer zu praxisrelevanten Fragen.



Ihre Beiträge zu Fragen der globalen Gerechtigkeit, zu unserer Verantwortung gegenüber den Hungernden, zur Reproduktionsmedizin oder zu Menschenrechten sind allesamt Klassiker geworden.



Das gilt auch für O'Neills strittige These, Vertrauen sei kein Wert an sich, und auch Kontrolle sei nicht besser. Statt über Vertrauen sollten wir viel mehr über Vertrauenswürdigkeit sprechen, statt Vertrauen zu fordern, sollten wir anderen Grund geben, uns vertrauen zu können.