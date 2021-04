Imagineering oder: Wie wir Zukunft neu denken

Wie lässt sich eine Zukunft denken, die mehr ist als Besitzstandwahrung? Die Zukunft ist stillgelegt. Wer weiß schon, ob sich das Buchen von Ferien lohnt, das Sabbatical im Ausland stattfinden kann? Umso mehr hätten wir Zeit, uns Gedanken zu machen, wie wir künftig leben wollen. Nicht nur persönlich, sondern als Gesellschaft.



Die Politökonomin Maja Göpel hat mit ihrem Buch "Unsere Welt neu denken" (2020) einen Bestseller gelandet. Das neu gegründete "New Institute", dem sie vorsteht, will auch genau dies: ganz neu und anders denken. Die Wirtschaft umkrempeln, sodass die Natur nicht länger ausgebeutet wird. Ein neues Wir hervorbringen, das Grenzen überwindet und dennoch lokale Verwurzelung ermöglicht.



Auch der Kulturwissenschaftler Jörg Metelmann ist der Meinung, dass ein Pfadwechsel in Politik und Alltag gefragt ist. Der Vertreter eines utopischen Realismus plädiert für "Imagineering", ein Konzept, das Walt Disney groß gemacht hat und das Fantasie und Umsetzungskraft verbindet.