Ich pumpe, also bin ich - Jörg Scheller zu - Fitness und Körperkult

Der Professor an der Zürcher Hochschule der Künste besucht selbst regelmäßig das Fitnessstudio und hat das Sachbuch "Arnold Schwarzenegger oder Die Kunst, ein Leben zu stemmen" geschrieben. Er meint, der Körper sei zum Kunstwerk geworden und das Fitnessstudio zur neuen Kirche. Am Körper spiegle sich der Zeitgeist: die kapitalistische Leistungsgesellschaft ebenso wie die Sehnsucht nach Kontrolle in einer komplexen Welt. Was lernt man daraus? Und wann wird die Fixierung auf den Körper zum Zwang?